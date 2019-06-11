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11 Haziran 2019 Salı 17:31 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:31

Aleyna Tilki paylaştı! Takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Aleyna Tilki paylaştı! Takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından Ukrayna'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf üzerinde yapılan oynamalar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Geçtiğimiz gün plajda çekilen videosu çok konuşulan Aleyna Tilki bu kez sosyal medyayı salladı. Yayınlanan videosunun ardından çok kilo almış yorumları yapılan genç popçu Aleyna Tilki kendisini zayıf gösteren bir fotoğraf paylaştı. Aleyna Tilki'nin fotoğrafının üzerinde oynama yapıldığını fark eden takipçileri 'Sen büyüdün de fotoşop mu yapıyorsun, Bacaklarında fotoşop var' yorumlarında bulundular.

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN FOTOĞRAFINA GELEN O YORUMLAR!

* Bacak fotoşop...

* Çen büyüdün de fotoçop mu yapıyorsun?

* Photoshop yorumlarını okumaya geldim.

* Eski fotodur yada fotoshop bu kadar zayıf değildin çünkü..

* Bu kız ne zaman düzgün fotoğraf çekinmeyi öğrenecek?

* Reis çizmeleri çok aradın mı?

 

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