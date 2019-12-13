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  3. Aleyna Tilki o isimleri kızdıracak! 'Pop müzik sanatçıları hit şarkı çıkaramadı'

Aleyna Tilki o isimleri kızdıracak! 'Pop müzik sanatçıları hit şarkı çıkaramadı'

Aleyna Tilki o isimleri kızdıracak! 'Pop müzik sanatçıları hit şarkı çıkaramadı'

Genç popçu Aleyna Tilki, geçen gün Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Alışveriş yaptığını söyleyen Tilki, ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtladı.

Aleyna Tilki, Hande Yener’in "rap müzik , pop müziği öldürdü" açıklamalarını hatırlatan gazetecilere, şu yanıtı verdi:

"Bence rap, popu felan öldürmedi. Pop müzik yapan insanlar şarkı çıkarmadı. Çıkaranlar da hit şarkı çıkaramadı. Onun dışında pop şarkılarda çok çalışılmamış ve biraz özensiz davranmaya başlandı.

Aranjeler tutar mı, tutmaz mı düşünmediler. Genç kafalarda böyle yaratıcı hamleler yapınca, pop  müziğinde de şarkı çıkmayınca böyle oldu.

Sonuçta pop müziğin soluğu yaratıcılık. Bu dönemde rock müzik çıksaydı, rock tutacaktı.

Ben de rap yapacağım çok seviyorum ama bu demek değil ki rap tutuyor ondan devam edelim Hayır! Üretmediğimiz için o tutuyor."


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