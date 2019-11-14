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  3. Aleyna Tilki kendine övgüler yağdırdı! 'Özel bir güzelliğim var'

Aleyna Tilki kendine övgüler yağdırdı! 'Özel bir güzelliğim var'

Aleyna Tilki kendine övgüler yağdırdı! 'Özel bir güzelliğim var'

Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de kendine övgüler yağdırdı.

Şimdilerde Amerika'da ikamet eden Aleyna Tilki, Twitter'dan kendisini öve öve bitiremediği bir tweet attı.

"KENDİME KIYAMIYORUM"

Tilki, "Nasıl bu kadar özel bi güzelliğim var ya. Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum." dedi. Genç şarkıcının bu tweetinin ardından yüzlerce yorum geldi. Popçunun bazı takipçileri bu durumun geçici olduğunu savunurken, bazıları da sadece sesinin güzel olduğunu dile getirdi.


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