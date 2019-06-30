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  3. Aleyna Tilki: İmdadıma 10 polis yetişti

Aleyna Tilki: İmdadıma 10 polis yetişti

Aleyna Tilki: İmdadıma 10 polis yetişti

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşı ile otururken görüntülendi. Tilki, "Taksim'e girdiğime pişman oldum. Hayranlarım etrafımı sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onlarla çıkabildim" ifadelerini kullandı. Genç şarkıcı, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşı ile otururken görüntülendi.

"İMDADIMA 10 POLİS YETİŞTİ"

Milli piyangocudan kazı kazan alarak şansını deneyen Tilki, "Taksim'e girdiğime pişman oldum. Hayranlarım etrafımı sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onlarla çıkabildim" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN BUNLARI KULLANIN"

Daha sonra oturdukları masaya bir arkadaşı daha gelen Tilki, "Size poz vereyim. Kilo aldım ama bu fotoğrafları çok beğendim, çok zayıf çıktım. Lütfen bunları kullanın" dedi.

Kendisinden yardım ve para isteyen çocukları da boş çevirmeyen Tilki, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

(Habertürk)

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