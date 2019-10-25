Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Evinin aylık kirası dudak uçuklattı

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Kadir Güneş’in ablası Gülnur Güneş’in düğünü için İstanbul’a gelen Aleyna Tilki, Amerika’ya geri döndü. Eğitimi için gittiği Amerika’da şarkıcı, ev değişikliği yapma kararı aldı. Los Angeles Downtown’da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills oldu.

HOLLYWOOD YILDIZLARINA KOMŞU OLDU

Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo’ya yakın olmak için Hollywood Hills’e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar (yaklaşık 82 bin TL) kira ödeyecek.Tilki, yeni kiraladığı evinin dekorasyonu ile de kendisi ilgilenecek. Genç şarkıcının komşuları arasında ise Ben Affleck, Sharon Stone, Kevin Costner, Keanu Reeves, Salma Hayek ve Tobey Maguire gibi dünyaca ünlü isimler var.

Los Angeles’ın en zengin semtleri arasında yer Hollywood Hills’te evlerin satılık fiyatları ise 10 milyon dolardan başlıyor.