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  3. Aleyna Tilki havalimanını birbirine kattı! O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

Aleyna Tilki havalimanını birbirine kattı! O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

Aleyna Tilki havalimanını birbirine kattı! O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

Genç popçu Aleyna Tilki, yurt dışı seyahati için geldiği İstanbul Havalimanı'nda olay çıkarttı. Bir yolcu ve özel güvenlik görevlisiyle tartıştığı belirtilen Tilki, şikayet üzerine polis merkezinde ifade verdi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı. Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı. (DHA)


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