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  3. Aleyna Tilki hakkında şok sözler! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Aleyna Tilki hakkında şok sözler! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Aleyna Tilki hakkında şok sözler! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Mart ayında müzisyen Emrah Karaduman ile ‘Ara Beni’ single'nı çıkaran Çağla, Aleyna Tilki'nin kendisini kıskandığı ve Emrah Karaduman'la aralarını bozduğunu söyledi.

Ünlü popçu Çağla, mart ayında Emrah Karaduman ile birlikte ‘Ara Beni’ single'nı çıkarmıştı. Önceki gün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Çağla, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Çağla, adı sürekli Emrah Karaduman'la aşk yaşadığı dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin kendisini kıskandığını iddia etti. Çağla, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'la arasında geçenleri şu sözlerle anlattı: 

“Biz stüdyoda çalışırken Aleyna küs olduğu Emrah’a defalarca mesaj attı. Aralarını ben düzelttim.Sonrasında barıştılar. Emrah da projeyle ilgilenmeyi ve beni aramayı bıraktı. Adımı bile anmaz oldu. Aleyna, Emrah’a 'O kim ki, onun şarkısını yapıyorsun?' dedi. Hakkımı helal etmiyorum” 

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