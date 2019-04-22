Aleyna Tilki: Beni bulmak isteyen, kendini yaksın
Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Tilki, "Işıkları söndürün. Beni bulmak isteyen, kendini yaksın" notuyla yayınladığı karelere yorum ve beğeni yağdı.
Bir dondurma markasının reklam yüzü olan ve bu anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı konuşulan Aleyna Tilki, Instagram'ı salladı.
Tilki, "Işıkları söndürün. Beni bulmak isteyen, kendini yaksın" notuyla yayınladığı karelere yorum ve beğeni yağdı.