Aleyna Tilki: Beni bulmak isteyen, kendini yaksın

Bir dondurma markasının reklam yüzü olan ve bu anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı konuşulan Aleyna Tilki, Instagram'ı salladı.

Tilki, "Işıkları söndürün. Beni bulmak isteyen, kendini yaksın" notuyla yayınladığı karelere yorum ve beğeni yağdı.