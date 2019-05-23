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  3. ALEM FM'in müzikleri Barokas'a emanet

ALEM FM'in müzikleri Barokas'a emanet

ALEM FM'in müzikleri Barokas'a emanet

Yaklaşık çeyrek asırlık tecrübesiyle Özlem Barokas, herkesin severek dinlediği radyo kanalı olan ALEM FM’e yeni bir soluk kazandırmaya geldi.

ALEM FM’in müzikleri artık deneyimli radyocu Özlem Barokas’a emanet.Barokaş, SlowTürk, Show Radyo, Power XL, Joy Türk gibi başarılı radyolardan sonra “Cümle ALEM Burada” sloganıyla yola çıkan ve 7’den 77’ye herkesin dinlediği ALEM FM’in yeni müzik direktörü ve yayıncısı olarak göreve başladı.

Özlem Barokas hafta içi her gün 10.00- 12.00 saatlerinde ALEM FM’de dinleyicilerine seslenecek.

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