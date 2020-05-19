Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8798
  • 7,5075
  • 384.108
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Alacakaranlık'ın yıldızı Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi ölü bulundu

Alacakaranlık'ın yıldızı Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi ölü bulundu

Alacakaranlık'ın yıldızı Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi ölü bulundu

Alacakaranlık'ta rol alan ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi Natalie Adepoju Las Vegas'ta bir apart dairede birlikte ölü bulundu.

Bir dönem çok konuşulan vampir filmi Alacakaranlık'ta rol alan ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi Natalie Adepoju Las Vegas'ta bir apart dairede birlikte ölü bulundu.

Daily Mail'in haberine göre, tıbbi muayenelerde 30 yaşındaki oyuncu Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki sevgilisinin 13 Mayıs'ta hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Haberde Los Angeles'ta olması gereken Gregory Tyree Boyce'tan haber alınamaması üzerine kontrol etmek için Las Vegas'a giden kuzeninin çifti ölü bulduğu bilgisine yer verildi.

Medyada yer alan 'olay yerinde uyuşturucu bulunduğu' iddiaları doğrulanmadı fakat çiftin ölümlerinin nedeni de açıklanmadı.

Boyce Alacakaranlık serisinde canlandırdığı Tyler Crowley karakteriyle tanınıyordu.


Poşetin içerisinde ölüme terk edilen köpek yavruları son anda kurtarıldı

Poşetin içerisinde ölüme terk edilen köpek yavruları son anda kurtarıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk hamamının vazgeçilmezi! Kahve ile maden suyunu karıştırırsanız...

Pratik zekası yüksek insanların ilginç çözümleri