09 Aralık 2020 Çarşamba 18:59 | Son Güncelleme:
Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları kim? Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu nedir?
Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu nedir? Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları kim? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Tv'de ilk kez yayınlanacak olan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak.
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi Tv'de ilk kez olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu nedir? Alaaddin’in Yeni Serüvenleri oyuncuları kim? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
ALAADDİN’İN YENİ SERÜVENLERİ KONUSU NEDİR?
Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.
ALAADDİN’İN YENİ SERÜVENLERİ OYUNCULARI KİM?
Alaaddin’in Yeni Serüvenleri filminin oyuncu kadrosunda Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill yer alıyor.