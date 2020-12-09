Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları kim? Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu nedir?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi Tv'de ilk kez olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu nedir? Alaaddin’in Yeni Serüvenleri oyuncuları kim? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

ALAADDİN’İN YENİ SERÜVENLERİ KONUSU NEDİR?

Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.

ALAADDİN’İN YENİ SERÜVENLERİ OYUNCULARI KİM?

Alaaddin’in Yeni Serüvenleri filminin oyuncu kadrosunda Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill yer alıyor.