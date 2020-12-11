Akrep dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler yaşandı?

Akrep dizisi 1. bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. Yapımını 1441 Productions’ın, yapımcılığını İrfan Şahin’in üstlendiği; ihanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşını Star TV ekranına getirecek ‘Akrep’ 2. bölüm heyecanla bekleniyor.



AKREP DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Henüz yayınlanmayan Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı, ekrana gelmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in rol aldığı 'Akrep' dizisinde, Erkan Birgören imzalı senaryonun yönetmen koltuğunda Gökçen Usta yer alıyor.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU



Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan’ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur. Bu savaştan ilk kurtarılacak listesinde ise, hiçbir suçu olmayan çocuklar vardır.

Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: “Neden beni terk ettin anne?” Perihan Emgen (Demet Akbağ), kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir.

Bir gece karakoldan gelen bir telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir. Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir!



Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden metres olarak karşısındadır. Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve’nin (Müge Su Şahin) hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.