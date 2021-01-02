Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'la ilgili gerçek ortaya çıktı: Sessiz sedasız ayrılmış

Şükrü Özyıldız, Akıncı dizisi ile hayranlarıyla yeniden buluştu. Bir süredir tiyatro sahnelerinde yer Özyıldız'ın özel hayatına dair detayları ortaya çıktı.



Snobmagazin'in haberine göre; Oyuncu Şükrü Özyıldız, 2019 yılında Alice müzikalinde tanıştığı dansçı Huri Murphy'den sessiz sedasız ayrıldı. Şükrü Özyıldız ve Huri Murphy'nin fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi.

AKINCI KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.