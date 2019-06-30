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  3. Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!

Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!

Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında Demet Akbağ’ı ağırladı.

27 Şubat’ta çekilen programın yayınlanma tarihi Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın 13 Mart tarihindeki vefatının ardından ileri tarihe ertelenmişti. Çika’nın vefatından önce katıldığı son program olan Akbağ, evliliği ile ilgili şu cümleleri kurmuştu; “Arkadaşlık çok önemli, aynı şeylere gülüp, aynı şeylerden zevk alıyoruz, ortak bir çok yönümüz var, herkesin dediği gibi alevli aşk dönemi bir süre sonra yerini tatlı bir beraberliğe, arkadaşlığa, sevgiye, her şeye bırakıyor, o bırakış döneminde arkadaşlık devam edebiliyorsa işte o zaman yara almadan devam edebiliyor ilişki. Çok önemli ve bana da oldu galiba.”

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