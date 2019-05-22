Akasya Asıltürkmen kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Akasya Asıltürkmen'in hayatı

Akasya Asıltürkmen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? sorularının cevabı bugün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı. Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen de bu örgüt tarafından dolandırıldı. Akasya Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracı kurum üzerinden yaptığı vize başvurusunun ardından kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesi ile 440 lira ödeme yaptığını, dolandırıldığını ise başvuru ofisine gittiğinde öğrendiğini kaydetmişti.

Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, "Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım." ifadesini kullanmıştı.







AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?

Akasya Asıltürkmen 14 Nisan 1977 İstanbul doğumludur. Akasya Asıltürkmen oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.



AKASYA ASILTÜRKMEN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Enkaz 2016

Bana Bunlarla Gel 2010

İpsiz Recep (2009) > Marika

Araf (2006) > Eda

Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye

Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız

Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun

Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül

Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin

Dayı (2004) (Dizi) > Müge

Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça

Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe

Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)

İstanbul kanatlarımın altında (1996)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda



AKASYA ASILTÜRKMEN'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016

İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015

Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014

Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013

Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012

Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009

Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004

Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002