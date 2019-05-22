Akasya Asıltürkmen kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Akasya Asıltürkmen'in hayatı
Akasya Asıltürkmen kimdir, hangi dizilerde oynadı? günün cevabı en çok merak edilen sorularından oldu. Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı. Peki Akasya Asıltürkmen kimdir? İşte Akasya Asıltürkmen hakkında merak edilenler.
Akasya Asıltürkmen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? sorularının cevabı bugün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı. Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen de bu örgüt tarafından dolandırıldı. Akasya Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracı kurum üzerinden yaptığı vize başvurusunun ardından kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesi ile 440 lira ödeme yaptığını, dolandırıldığını ise başvuru ofisine gittiğinde öğrendiğini kaydetmişti.
Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, "Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım." ifadesini kullanmıştı.
AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?
Akasya Asıltürkmen 14 Nisan 1977 İstanbul doğumludur. Akasya Asıltürkmen oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.
AKASYA ASILTÜRKMEN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Enkaz 2016
Bana Bunlarla Gel 2010
İpsiz Recep (2009) > Marika
Araf (2006) > Eda
Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye
Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız
Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun
Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül
Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin
Dayı (2004) (Dizi) > Müge
Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça
Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe
Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)
İstanbul kanatlarımın altında (1996)
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda
AKASYA ASILTÜRKMEN'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016
İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015
Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014
Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013
Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012
Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009
Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004
Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002