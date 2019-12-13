Aka Sokaklar 535. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 536. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar 536. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Zeliş’i kuryenin elinden kurtarmak isteyen Hüsnü bir yandan da kızına zarar gelsin istemiyor. Zeliş’i kanepede baygın halde bulan Hüsnü olduğu yerde yıkılır ve ölüp ölmediğini kontrol etmeye cesaret edemez. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde

ARKA SOKAKLAR 536. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR 535. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeliha, hala Tarık’ın elinde rehindir. Hüsnü, Tarık’ın tehdidinden dolayı gerilir. Ne kadar kızgın olsa da namlunun ucundaki biricik kızı Zeliş’tir. Mesut’un bir an gözü döner ve Hamza’yı vurur. Zeliha’nın hayatını riske atmıştır. Zeliha hiçbir şeyden habersiz Tarık’ın verdiği ilaçlar yüzünden uyumaktadır. Hüsnü, Hakan, Ali, Bahar ve Cemal Zeliha’nın olduğu Tarık’ın rezidansına baskın verir.

Dilek’in eve aldığı müşteri fenalaşmıştır. Hakan’dan yardım ister. Hakan’ın bu kadınla olan ilişkisi başına artık iş açmaya başlamıştır. Hakan içerisinde bulunduğu psikolojik ruh hali dolayısıyla başına gelecekleri tahmin edemeyecek durumdadır…

Mesut’un, Serboran’da yaşadıkları sonrasında bunalımı devam etmektedir. Selin’de, Tunç’ta Mesut'un gözünün içene bakmaktadır; ama, ona ulaşamama durumu devam eder.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.