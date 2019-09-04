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Ajda setlere dönüyor

Ajda setlere dönüyor

Kariyerinde 50 sinema filmi ve 3 televizyon dizisine imza atan Ajda Pekkan, Samsun Demir’in film teklifine ‘evet’ dedi. 

Recep ASLAN

Sanat hayatına sinemayla başlayan Ajda Pekkan, yıllar sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, önceki akşam müzik şirketi DMC’nin ilk kez sinema sektörüne el atıp yapımcılığını üstlendiği ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’ adlı sinema filmini izledi. Filmin gişesinden memnun kalan DMC yöneticisi Samsun Demir, ikinci filmleri için Ajda Pekkan’la çalışmak istediklerini söyledi. “Yapım müzik akademisinde geçecek” diyen Demir’in bu teklifine Pekkan olumlu yanıt verdi. Sanatçı, “Sinemaya sıcak bakıyorum. Uzun zamandır bir proje olarak bunu düşünmemiştim. Küçük bir rol alabilirim” yanıtını verdi. Yaz sezonu boyunca yoğun bir tempoda çalışan Pekkan, “Sürpriz bitmez, takipte kalın” dedi.

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