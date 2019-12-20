Ajda Pekkan'ın pişmanlığı: 'Keşke çocuğum olsaydı'

Ajda Pekkan'ın boynundaki pırlanta gerdanlık dikkat çekti. Pekkan, "Kıyafeti patlatmak için taktığım bir takı, servet değil yani, servet benim zaten" dedi.

Kilo verdiğini belirten şarkıcı, “Ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, koşacaksam koşarım, yani ne gerekiyorsa onu yaparım. Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu bir ayda 2.5 kilo verdim” diye konuştu.

Rap müziğin yükseklişi hakkındaki sorulara ise Pekkan şöyle yanıt verdi: “Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum, çok başarılılar. Ben kendi tarzımdan mutluyum ama onlar da çok iyiler. Bu akşam buradan stüdyoya gidiyorum, belki bir single çıkacak. Yani ben sürekli işimin peşindeyim, daha doğrusu işimin kölesiyim.”

KEŞKE ÇOCUĞUM OLSAYDI

Pekkan muhabirler Bengü’nün “Bence popstarlar evli olmalı” açıklaması hatırlatılınca “Öyle bir kriter yok, herkes mutlu olsun bence.

Ama keşke benim de çocuğum olsaydı, o mutluluk çok farklı. Çocuklara deli gibi saldırmak geliyor içimden. İnşallah bir gün Bengü’nün kızının da öperim minik ayaklarından” dedi.