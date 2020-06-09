Ajda Pekkan'ın günlük 145 bin TL'lik tatili!

Temmuz ayında Bodrum'a gideceğini söyleyen Süperstar Ajda Pekkan, öncesinde de kısa bir tatil yapacak. Takvim'in haberine göre; Süperstar'ın birçok ünlü isim gibi tekne tatilini tercih ettiği iddia edildi.

GÜNLÜK 145 BİN TL!

Covid-19'a karşı daha güvenli olduğu için lüks bir guletle Ege koylarını gezecek olan Ajda Pekkan'ın, yaklaşık 55 metrelik tekneye de günlük 19 bin euro yani yaklaşık 145 bin TL ödeyeceği konuşuluyor.

Pekkan'ın kalacağı altı kamaralı gulette, sauna gibi birçok lüks olanak bulunuyor. Ünlü yıldız, geçtiğimiz yıl da Ege'de mavi tura çıkmıştı.