Ajda Pekkan'ın 47 milyonluk villasına alıcı yok

RECEP ASLAN



Hayranlarının sürekli evini ziyaret etmesinden ötürü 6 yıldır Bahçeköy’deki lüks villasını satmaya çalışan Ajda Pekkan, beklediği alıcıyı bir türlü bulamadı. Ünlü isim, en son yaptığı zamla 47 milyon TL’den alıcı aradığı evini satmayı dört gözle bekliyor. 6 yıldır evinde rekor ziyaretçi kabul eden ve yakın çevresine “Ev müzeye döndü. Her hafta onlarca kişi gelmek istiyor. Arada hayranlarım var. Ama satış yok” şeklinde dert yanan Pekkan, Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Sanatçının salgın nedeniyle maskeyle önlemini aldığı görüldü.

Çıkışta Pekkan’a evinin son durumu soruldu. Sanatçı, “Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim” dedi. İstanbul’daki işlerini bitirdikten sonra kısa bir tatile çıkacağını söyleyen Pekkan, “Temmuz ayında Bodrum konserlerim de başlıyor’’ şeklinde konuştu.