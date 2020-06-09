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  3. Ajda Pekkan'ın 47 milyonluk villasına alıcı yok
09 Haziran 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Ajda Pekkan'ın 47 milyonluk villasına alıcı yok

Ajda Pekkan'ın 47 milyonluk villasına alıcı yok

Bahçeköy'deki 47 milyon lira değerindeki lüks villasını 6 yıldır elinden çıkarmaya çalışan Ajda Pekkan, “Alıcısı varsa hemen satabilirim” dedi.

RECEP ASLAN 

Hayranlarının sürekli evini ziyaret etmesinden ötürü 6 yıldır Bahçeköy’deki lüks villasını satmaya çalışan Ajda Pekkan, beklediği alıcıyı bir türlü bulamadı. Ünlü isim, en son yaptığı zamla 47 milyon TL’den alıcı aradığı evini satmayı dört gözle bekliyor. 6 yıldır evinde rekor ziyaretçi kabul eden ve yakın çevresine “Ev müzeye döndü. Her hafta onlarca kişi gelmek istiyor. Arada hayranlarım var. Ama satış yok” şeklinde dert yanan Pekkan, Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Sanatçının salgın nedeniyle maskeyle önlemini aldığı görüldü.

Çıkışta Pekkan’a evinin son durumu soruldu. Sanatçı, “Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim” dedi. İstanbul’daki işlerini bitirdikten sonra kısa bir tatile çıkacağını söyleyen Pekkan, “Temmuz ayında Bodrum konserlerim de başlıyor’’ şeklinde konuştu. 

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