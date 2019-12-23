'Ajda Pekkan'a cennete de para lazım' diyen ünlü isim Nebahat Çehre mi?

İstinye'de ünlü bir restoranda oturan iki ünlü ismin, Ajda Pekkan hakkında flaş bir yorumda bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre o isimler, "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor." dedi.

O İSİM NEBAHAT ÇEHRE Mİ?

2. Sayfa ise o isimlerden birinin Nebahat Çehre olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili jet bir açıklama yapan Çehre ise iddiaları yalanladı.