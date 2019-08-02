Ajda Pekkan, Sinan Akçıl'a neden küstü?

Akşam gazetesi yazarı Barış Kocaoğlu'unn yazısınını bir bölümü şöyle:

Ajda Pekkan bu aralar hem kızgın, hem kırgın birilerine. Kim bu birisi; Sinan Akçıl... Her yaz Ajda’nın albümü çıkmadan yaz gelmez biliyorsunuz ve Ajda yine bu yaza bomba gibi bir albüm yaptı. Albümde çok iyi şarkılar var ve hepsi hit denecek kalitede. Ancak Ajda çıkış şarkısını Sinan Akçıl’ın kendisine verdiği “Canın Sağ Olsun” ile yaptı. Ajda aslında bu şarkı yerine albümden başka bir eserle çıkış yapmak istemiş ancak Sinan Akçıl’ın ısrarları üzerine onu kırmamış. Fakat Ajda istediği çıkışı yakalayamayınca şu aralar oldukça kızgınmış. Zaten Sinan Akçıl görüntülerini klipten çıkartması da sebepsiz değilmiş anlaşılan. Artık Sinan, Süperstar’ın gönlünü nasıl alır bilinmez ama şimdiden çok daha iyi bir şarkı yapmazsa bu iş zor görünüyor.



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