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'Ailem bize kırgın'

'Ailem bize kırgın'

Demet Şener ile geçen hafta evlenen Cenk Küpeli, ailesinin eşini sevmediği iddialarına yanıt verdi: "Annem âdetlerin yerine getirilmesini istedi. Biz acele ettik."

Sade bir törenle 2,5 aylık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Demet Şener ile Cenk Küpeli, nikâh sonrası ilk kez konuştu. Düğün töreninde Küpeli’nin ailesinin olmayışı Şener’in istenmeyen gelin olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Konu için ilk açıklama Küpeli'den geldi. Küpeli, katıldığı '2. Sayfa' programında annesiyle babasının Demet Şener ile henüz tanışmadığını söyledi. Aile fertlerine bu durumu geç haber verdikleri için tepki gördüklerini anlatan Cenk Küpeli, evlilik kararının çabuk olduğunu söyledi ve ekledi: 

DEDİKODULAR YALAN

"Annem ve babam katılamadı düğüne, üç gün önce haber verdiğimiz için. Evlilik kararı biraz hızlı oldu.  Ailemin Demet’e bir tepkisi yok. Kardeşim Demet ile tanıştı ama anne-babamla tanışmadı. Annem "Biz istemeye gidelim, aileler tanışsın’ dedi. Biz Demet’le işi hızlandırdık böyle bir karar aldık. Çıkan dedikoduların hepsi yalan. 

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