'Aile olmak bana iyi geldi'

Güzel oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliğiyle örnek bir çift olurken, verdiği röportajlarda da mutluluğunu gözler önüne seriyor. Güzel oyuncu, bu ay bir magazin dergisine konuk oldu. 2018’de İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturan Sinem Kobal, ‘Evlilikten sonra hayatında neler değişti sorusuna samimi bir yanıt verdi. Kobal, “Evlilik yaşadıkça keşfettiğin ve anladığın bir şey. Çünkü bir gün kalktığında; “Evlendik, evliyiz artık’’ diyorsun ve aslına bakarsan değişen hiçbir şey yok. Dün sevgilin, bugün eşin… Ama daha büyük bir aile olmanın verdiği güzel bir duygu var. Çok şükür, bana çok iyi geldi aile olmak.” sözleriyle yaşadığı mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.