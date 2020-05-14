Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif çıktı!

Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif çıktı. Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Beşiktaş Futbol Takımı'nda sekiz kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında BilgilendirmeBaşkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş JK

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964'te Karabük'te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu'da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi'nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001'de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002'de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005'te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı. Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.