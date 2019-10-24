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  3. Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi

Oyuncu Ahmet Kural'ın, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e evlilik teklif ettiği öne sürülmüştü.

Ahmet Kural, önceki gün Murat Cemcir ile başrol oynadığı 'Baba Parası' filminin galasına sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile katıldı. Ünlü çift, kural bozdu ve ilk kez el ele kamera karşısına çıktı.

EVLİLİK İDDİALARINA AÇIKLAMA

Sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına şöyle yanıt verdi: "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur."

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