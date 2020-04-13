Ağaca balta saplayan Kerem Bürsin'e tepki yağdı!
Oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Evinin bahçesindeki ağaca balta sapladığı görünen Bürsin, takipçileri tarafından yadırgandı.
Karantina günlerinde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram’da yayınlayan Kerem Bürsin, son paylaşımıyla tepki topladı. Evinin bahçesinde bulunan ağaca balta saplayan ünlü oyuncu, o sırada çekilen görüntülerini Instagram’ın Hikaye bölümünde paylaştı.
TEPKİ ÇEKTİ
Geçen hafta yönetmen Mu Tunç’la yaptığı canlı yayında korona günleri için “Doğa açısından pozitif şeyler oluyor” yorumunu yapan Kerem Bürsin’in ağaca zarar vermesi yadırgandı.