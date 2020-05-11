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  3. Afra Saraçoğlu'ndan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na ilginç kutlama

Afra Saraçoğlu'ndan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na ilginç kutlama

Afra Saraçoğlu'ndan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na ilginç kutlama

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu aşkı dolu dizgin devam ediyor. Saraçoğlu, önceki gün sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Bir buçuk yılı aşkın süredir aşk yaşayan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ilişkileriyle zaman zaman magazin gündemine geliyor. Mutlu ilişkileriyle dikkatleri üzerine çeken çift, son olarak doğum günü kutlama tarzlarıyla sosyal medyada olay oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Afra Saraçoğlu, önceki gün sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yeni yaşını kutladı. Yazıcıoğlu için Twitter'da oluşturulan etikete katılan Saraçoğlu, "MutluYıllar MertYazıcıoğlu" mesajını paylaştı. Yakışıklı oyuncu ise "Teşekkür ederim Afra Saraçoğlu" yanıtını verdi.

Daha sonra Afra'nın "Ö.d (önemli değil)" şeklinde verdiği yanıt, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çiftin bu yorumlaşmasına binlerce beğeni geldi.


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