Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan evlilik sorularına şaşırtan cevap! 'Aman abi...'

'Afilli Aşk' dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul, önceki akşam sevgilisi Kayla Manukyan ile Nişantaşı'ndaydı. Birbirlerine sarılarak yürüyen çifte bir erkek arkadaşları da eşlik etti.

Ertuğrul, "Neler yapıyorsunuz?" şeklinde sorular yönelten muhabirlere "Bugün askerden arkadaşım geldi, onu gezdiriyorum. Onun dışında herşey çok güzel ve yolunda" dedi.

ŞAŞIRTAN CEVAP!

"Kayla Manukyan ile 2 yıldır birliktesiniz. Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Çağlar Ertuğrul, "Aman abi o konulara girmeyelim. İyi akşamlar" diyerek cevap vererek adımlarını hızlandırdı.