Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten aşk itirafı!

Sürpriz bir kararla erken final yapan Çocukluk dizisinde rol almış olan başarılı oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Final yapan dizisi hakkında açıklamalarda bulunan Özberk, 'Çok güzel bir işte gurur duyacağım mutlu olduğum bir iş yaptım. Ancak bitti, final yaptık. Her şeyin hayırlısı diyelim. Bu durumlarda çok fazla yorum yapamıyoruz.



Benim tek görevim oyunculuk. Görevimi en iyi şekilde icra etmeye çalıştım. İşime sahip çıktım. Çok sevdiğim bir iş yaptım. Dinlenmeyi düşünmüyorum. Çalışmak istiyorum. İstediğim gibi bir iş olursa çalışacağım' dedi.

AŞK HABERLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Murat Kazancıoğlu ile Belgrad Ormanı'nda görüntülenmesinin ardından hakkında aşk haberleri yapılan Özberk, konuya ilişkin şunları söyledi:

'Murat benim arkadaşım ya! Bir de orada benim başka arkadaşım da vardı. ‘Neden onu çekmiyorsunuz?’ diye işi geyiğe çevirdim. İki tane baya yaşlı amca fotoğrafımızı çekti. Belgrad’a herkes gider. Şimdiye kadar da kimsenin fotoğrafı çıkmamıştır. Çok şaşırdım. Murat benim arkadaşım.

Bu süreçte ilişki yaşamak zor bir şey. İnsan heyecanlandırdığı durumlar oluyor ama bunun devamlılığı olmadığı sürece ‘ben ilişkim yaşıyorum’ diyemiyorsun. Yaşım küçük olsaydı belki olurdu.'