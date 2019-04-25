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  3. Adriana Lima'nın paylaştığı fotoğrafta görüldü! Metin Hara'dan geriye o kaldı...

Adriana Lima'nın paylaştığı fotoğrafta görüldü! Metin Hara'dan geriye o kaldı...

Adriana Lima'nın paylaştığı fotoğrafta görüldü! Metin Hara'dan geriye o kaldı...

Adriana Lima ve Metin Hara aşkının bitmesi geçtiğimiz aylarda magazin gündemine damgasını vurmuştu. Adriana Lima, eski aşkı Metin Hara sayesinde keşfettiği Türk kahvesinden vazgeçemedi. Adriana Lima'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Türk kahvesi fincanları ve makinesi olduğu görüldü.

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Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözünü haklı çıkardı. 37 yaşındaki model, bir yılı aşkın süre birlikte olduğu eski aşkı Metin Hara sayesinde Türk kahvesi tutkunu olup çıkmıştı..

Önceki gün Miami'deki evinden paylaşım yapan Brezilyalı modelin mutfağının baş köşesinde Türk kahvesi fincanları ve makinesi olduğu görüldü. Adriana Lima'nın bu paylaşımı "Metin Hara gitti ama hatırı kaldı!" (Takvim)



 

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