Adriana Lima'nın paylaştığı fotoğrafta görüldü! Metin Hara'dan geriye o kaldı...

Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözünü haklı çıkardı. 37 yaşındaki model, bir yılı aşkın süre birlikte olduğu eski aşkı Metin Hara sayesinde Türk kahvesi tutkunu olup çıkmıştı..



Önceki gün Miami'deki evinden paylaşım yapan Brezilyalı modelin mutfağının baş köşesinde Türk kahvesi fincanları ve makinesi olduğu görüldü. Adriana Lima'nın bu paylaşımı "Metin Hara gitti ama hatırı kaldı!" (Takvim)







