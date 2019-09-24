Adriana Lima ve Emir Uyar ayrıldı mı? İddiaları güçlendiren hamle!
Metin Hara ile yollarını ayırdıktan sonra magazin dünyasında günlerce konuşulan Adriana Lima, iş insanı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Lima ile Uyar aşkının uzun sürmediği ve çiftin ayrıldığı öne sürüldü.
Türk yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra yine bir Türk olan iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima'nın yaz aşkı sona erdi. İddiaya göre ünlü çift ayrılık kararı aldı. 38 yaşındaki mankenin Instagram hesabından Uyar’ı takipten çıkarması ise bu iddiaları güçlendirdi.
Öte yandan Lima’nın Hara ile ayrılığı da yine sosyal medya hesaplarındaki takipleşmelerden ortaya çıkmıştı.