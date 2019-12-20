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  3. Adriana Lima Metin Hara'ya pahalıya mal oldu!

Adriana Lima Metin Hara'ya pahalıya mal oldu!

Adriana Lima Metin Hara'ya pahalıya mal oldu!

Kendisine doktor süsü verdiği iddia edilerek ihbar edilen ve hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenerek iş yeri mühürlenen Metin Hara'nın başı son günlerde dertte. Akşam yazarı Barış Kocaoğlu ise Hara'nın başına gelenleri köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Metin Hara’nın bugün bu kadar tanınmasında hiç şüphesiz ki Adriana Lima’nın büyük katkısı oldu. Hal böyle olunca da herkes ne iş yaptığına, soy ağacına kadar çıkardı. Adriana’dan önce kendisine ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyetini normal şartlarda yürütüyordu ama işte bu kadar ünlü olunca iş yerinin faaliyet izni olmadığı belirlendi ve iş yerine mühür vuruldu. Hara o kadar popüler oldu ki hakkında şikayetler de oldu. Hara’ya tıbbi teşhis ve tedavi uyguladığı suçlarından dava açılmış. Yani yetkisiz hekimlik yapıyormuş. Eğer olay gerçekse Hara’nın işi zor. Sadece kitaplarındaki kişisel gelişim ve danışmanlık dışında kendine doktor rolü üstlendiyse ki, ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bu dava uzar. Bakalım zaman gösterecek kim haklı kim haksız ama Metin Hara’nın, Adriana ile birlikteliği pahalıya mal oldu gibi görünüyor.


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Adriana Lima Metin Hara'ya pahalıya mal oldu!
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