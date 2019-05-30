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  • Adriana Lima: Bundan sonra yalnızca hayatımı pozitif yönde etkileyecek şeyler için vaktim var
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:18 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:18

Adriana Lima: Bundan sonra yalnızca hayatımı pozitif yönde etkileyecek şeyler için vaktim var

Adriana Lima: Bundan sonra yalnızca hayatımı pozitif yönde etkileyecek şeyler için vaktim var

Cannes Film Festivali’nde yaptığı kıyafet seçimleriyle ‘Kırmızı halının en şık isimleri’ listelerine giren Adriana Lima, önceki gün Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Şu sıralar kızlarıyla vakit geçiren model, “Bundan böyle yalnızca hayatımı pozitif yönde etkileyecek şeyler için vaktim var” cümlesini alıntıladı. Lima, kızları için de “Benim dünyam” tanımlamasını yaptı.

 

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