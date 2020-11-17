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  • Feyza Civelek'in 'Sol Yanım' değişimi... Bambaşka biri oldu
17 Kasım 2020 Salı 20:48 | Son Güncelleme:

Feyza Civelek'in 'Sol Yanım' değişimi... Bambaşka biri oldu

Feyza Civelek'in 'Sol Yanım' değişimi... Bambaşka biri oldu

‘Adını Feriha Koydum' ve ‘Güllerin Savaşı' gibi dizilerde oynayan Feyza Civelek, son projesi ‘Sol Yanım' için değişim geçirdi.

‘Sol Yanım’ dizisi ile ekranlara dönen Feyza Civelek adeta değişim geçirdi. 2,5 ay boyunca Şeyda Coşkun ile çalışan Civelek, 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu. 42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, gardrobunu da yeniledi. Civelek, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1,5 saat yürüdüğünü söyledi. 

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