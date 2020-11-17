Feyza Civelek'in 'Sol Yanım' değişimi... Bambaşka biri oldu

‘Sol Yanım’ dizisi ile ekranlara dönen Feyza Civelek adeta değişim geçirdi. 2,5 ay boyunca Şeyda Coşkun ile çalışan Civelek, 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu. 42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, gardrobunu da yeniledi. Civelek, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1,5 saat yürüdüğünü söyledi.

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