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  3. Acun'dan Survivor bombası: O yarışmacılar geri dönüyor

Acun'dan Survivor bombası: O yarışmacılar geri dönüyor

Acun'dan Survivor bombası: O yarışmacılar geri dönüyor

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili bombayı patlattı. Survivor'da eskiler yeniler oyunlarının yapılacağını söyleyen Ilıcalı, yarışmaya damga vurmuş unutulmaz eski yarışmacıların isimlerini açıkladı. İşte o isimler...

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor’ın unutulmayan yarışmacılarının Dominik’e geleceğini belirtmiş, eski ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunları oynanacağını ifade etmişti. Ilıcalı, yarışmaya geri dönecek isimlerle ilgili bir şey söylememişti.

SURVİVOR'DA ESKİLER VE YENİLER YARIŞACAK

Süprizle ilgili konuşan Ilıcalı, “Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik’e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak. Eskiler yeniler oynayacak. Güzel bir takım geliyor" diyerek izleyenleri heyecanlandırdı.

GERİ DÖNECEK İSİMLERİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, milyonların heyecanla beklediği isimleri tek tek açıkladı.  

İşte o isimler:

Adem
Atakan
Damla
Hakan
Nagihan
Ogeday

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