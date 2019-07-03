Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi! Kadın hayranları peşini bırakmadı

Bodrum’da tatiline devam eden Acun Ilıcalı, hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor. Başarıları kadar kullandığı araçlar ile de kendinden sıkça söz ettiren Ilıcalı, Bodrum’da sürat teknesi ile görüntülendi. Son model teknesi ile iskeleye yanaşan Ilıcalı kadın hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.

ACUN ILICALI HAYRANLARINI KIRMADI

Bodrum’da tatiline devam eden Acun Ilıcalı sürat teknesi ile iskeleye yanaşırken tatilcilerin selfie isteğine yanıt verdi. Dostlarının yanına giden Ilıcalı, kadın hayranlarının isteğini kırmayarak onlarla selfie yaptı.