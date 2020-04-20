Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Şeyma Subaşı sürprizi!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile Survivor'a dair soruları, merak edilenleri anlattı. Bu sırada Ilıcalı'nın yayınına eski eşi Şeyma Subaşı'nın da katıldığı görüldü. Subaşı, yayına girmekle kalmadı, Melisa'nın adını kalp emojileriyle yazdı. Subaşı'nın bu mesajından sonra Acun Ilıcalı’nın yüz ifadesinin değişmedi de dikkat çekti.

'KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM'

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ağladığı bir fotoğrafı paylaşmış ve şu notu düşmüştü: "Çok mutsuzum, depresyondayım, kızımı görmek istiyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona."

Kızı ile virüs yüzünden ayrı düşen Subaşı “Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil.

Yaklaşık bir aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğim bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın’ diyerek duygularını uzun bir yazıda anlatmıştı.

Öte yandan Melisa, 1 aydır babası Acun Ilıcalı’nın yanında Dominik'te.