Acun Ilıcalı'nın acı günü
Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi, Huzurevi Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olcay Ilıcalı pazar günü zatürre hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın da yengesi olan Olcay Ilıcalı, bu sabah hayatını kaybetti.
Ilıcalı’nın cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olcay Ilıcalı, 18 yıllık öğretmenlik hayatının ardından kendini hayır işlerine adamıştı.