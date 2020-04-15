Acun Ilıcalı'dan Yıldız Tilbe'nin program isteğine ret!

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. TRT Müzik’te program yapmak istediğini söyleyen Tilbe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8,5 kanalına da sıcak baktığını belirtti. Ancak şarkıcı, Acun Ilıcalı'dan olumlu cevap almadığını yazdı.‬