Acun Ilıcalı'dan Yıldız Tilbe'nin program isteğine ret!
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından TRT Müzik'te program yapmak istediğini belirtti. Programı TV8,5'ta da yapabileceğini dile getiren Tilbe, kanalın sahibi Acun Ilıcalı'dan ret sonucu aldı.
Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. TRT Müzik’te program yapmak istediğini söyleyen Tilbe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8,5 kanalına da sıcak baktığını belirtti. Ancak şarkıcı, Acun Ilıcalı'dan olumlu cevap almadığını yazdı.