Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitime destek kampanyası! Acun Ilıcalı laptop kampanyası nedir, ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını dolayısıyla okullar uzaktan eğitime geçiş yapmıştı. Uzaktan eğitime destek vermek amacıyla bir hamle de Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı laptop kampanyasını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ilıcalı, kampanyanın ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi de verdi.

ACUN ILICALI LAPTOP KAMPANYASI NE ZAMAN?

Korona virüsü salgını dolayısıyla okullar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Dersleri evinde bilgisayar başında online olarak takip edebilen öğrencilerin yanı sıra eşit imkanlara sahip olamayanlar da var.

Acun Ilıcalı uzaktan eğitime destek kampanyasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Eğitimde fırsat eşitsizliğini bir nebze olsun kırmak isteyen Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı laptop kampanyasının ne zaman yapılacağına ilişkin ise şu paylaşımı yaptı:

"Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım."

Pazar akşamı düzenlenmesi planlanan kampanyanın detayları geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.