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  3. Acun Ilıcalı'dan teşekkür mesajı! 'Unutulmaz oldu'

Acun Ilıcalı'dan teşekkür mesajı! 'Unutulmaz oldu'

Acun Ilıcalı'dan teşekkür mesajı! 'Unutulmaz oldu'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Fenerbahçe Spor Kulübü için gerçekleştirilen 'WinWin' kampanyasına katılanlara teşekkür etti. Ilıcalı paylaştığı mesajda 'Unutulmaz bir kampanya oldu' dedi.

Acun Ilıcalı'nın projesi Fenerbahçe WinWin kampanyası sarı lacivertli kulübe büyük ekonomik destek sağladı. Acun Ilıcalı dün sosyal medya hesabından etkinliğe katılanlara, destek verenlere teşekkür etti. 

Acun Ilıcalı paylaşımında "Fenerbahçe WinWin kampanyası fikrimizi benimseyip kabul eden başta Başkanımız Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyelerimize, yayınlarıyla büyük destek veren Ferit Şahenk abime ve Doğuş Yayın Grubuna, her zaman takımının yanında olan büyük Fenerbahçe taraftarına ve değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Unutulmaz bir kampanya oldu" dedi.

Acun Ilıcalı fanatik Fenerbahçeliliği ve spora olan tutkusu herkes tarafından biliniyor.  

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