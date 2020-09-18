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18 Eylül 2020 Cuma 13:59 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan takdirlik hareket

Acun Ilıcalı'dan takdirlik hareket

Ünlü televizyoncu Acun Ilcalı, sosyal medya hesabından bir kampanya başlatacağını duyurdu. Ilıcalı, uzaktan eğitim için dizüstü bilgisayarı bilgisayarı olmayan çocuklar için bir kampanya başlatacağını belirtti.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." dedi ve pazar günü büyük bir kampanya başlatacaklarını duyurdu.

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