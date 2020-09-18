Acun Ilıcalı'dan takdirlik hareket

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." dedi ve pazar günü büyük bir kampanya başlatacaklarını duyurdu.