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Acun Ilıcalı'dan Survivor meraklılarını üzecek haber

Acun Ilıcalı'dan Survivor meraklılarını üzecek haber

Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu Survivor ile ilgili yeni bir kuralı geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde açıkladı. Yeni kurala göre bundan sonra araba kazananlar, araba oyununu oynamayacak.

Acun Ilıcalı, "Hikmet'in (Tuğsuz) ikinci arabayı kazanmasından sonra seyircilerimizden talep geldi. 'Araba kazananlar varken, kazanamayanların bu oyundan mağlup çıkması bizi üzüyor' dediler" ifadelerini kulandı.

Acun ılıcalı, "Hikmet'e teşekkür ediyoruz. Bundan sonra araba kazananlar, araba oyununu oynamayacak. Onlar için kötü bir haber" diyerek, Hikmet'in bu oyunda yarışamacağını belirtti.

İŞTE ARABAYI KAZANAN İSİM

Araba oyununda siyah takım, 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kalmayı başardı.

Siyah mı beyaz mı' oyununu kazanan isim Atakan Işıktutan oldu ve arabayı kazandı.

HİKMET: GÖREMİYORUM

Beyaz takım adına mücadele eden Hikmet, son araba oyunu sırasında herkesi şaşkına çevirdi.

Yüzü çamur olan yarışmacı, Emre'ye karşı galip geldiği mücadele sonrası "Gözüm görmüyor, açamıyorum" diye tepki verdi.

Öte yandan Survivor'a veda eden isim beyaz takımdan Sabriye Şengül oldu.

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