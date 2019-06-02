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02 Haziran 2019 Pazar 09:19 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 09:19

Acun Ilıcalı'dan sonra Itır Esen'den de aşk açıklaması! Itır Esen'den şaşırtan cevap

Acun Ilıcalı'dan sonra Itır Esen'den de aşk açıklaması! Itır Esen'den şaşırtan cevap

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Itır Esen ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı. Itır Esen de sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlarken hayatında kimsenin olmadığını belirtti.

Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia edilen Acun Ilıcalı aşk iddialarını yalanladı. Itır Esen'e bir takipçisi 'Cevap vermiyorsun gene de soruyorum sevgilin var mı?' sorusunu yöneltti. Genç mankenin cevabı 'Sevgilim yok' oldu.

ITIR ESEN'DEN AŞK AÇIKLAMASI!

Itır Esen ayrıca kendisini yöneltilen 'Sarışın mı esmer mi, aşk mı para mı, ve nerede yaşamak isterdin?' sorusuna 'Sarışın ve önemli olan günün sonunda mutlu olabilmek, o zaman zaten dışsal benliğin ilizyonlarına kapılmıyorsundur. Yani aşk para nerede yaşadığın değil, asıl mesele şu anda bulunabilmek ve zihninle özdeşleşmeden yasaklayabilmek, aksi halde şartlar ne olursa olsun huzursuzluk hissediyorsun' cevabını verdi. 

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