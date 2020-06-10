Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! Ünlü markanın yüzü oluyor

Geçen hafta İstanbul'a gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Bebek'te büyük sevgi seli ile karşılaşmıştı. Ilıcalı'nın Survivor 2020'nin ana sponsoru olan Oppo markasıyla reklam yüzü olmak için el sıkıştığı konuşuluyor.

Oppo'nun eski reklam yüzü pop müziğinin en başarılı kadın yorumcularından Sıla'ydı.