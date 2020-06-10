10 Haziran 2020 Çarşamba 11:42 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! Ünlü markanın yüzü oluyor
Yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 'Survivor' yarışmasıyla bir süredir gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın, ünlü bir markayla anlaşmaya sağlayacağı iddia edildi. Ilıcalı'nın Survivor'ın ana sponsoru olan bir telefon markasının yeni yüzü olacağı konuşuluyor.
Geçen hafta İstanbul'a gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Bebek'te büyük sevgi seli ile karşılaşmıştı. Ilıcalı'nın Survivor 2020'nin ana sponsoru olan Oppo markasıyla reklam yüzü olmak için el sıkıştığı konuşuluyor.
Oppo'nun eski reklam yüzü pop müziğinin en başarılı kadın yorumcularından Sıla'ydı.