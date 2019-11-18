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  3. Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk atıştı, o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk atıştı, o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk atıştı, o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin geride bıraktığımız bölümünde, programın sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk atıştı. Ilıcalı ile Öztürk'ün laf dalaşı sosyal medyayı salladı.

O Ses Türkiye'nin 14. bölümüne Acun ve Beyaz'ın ağız dalaşı damgayı vurdu. Acun Ilıcalı, Murat Boz'un övgüyle bahsettiği bir yarışmacıya şarkıyı tekrar okutmak isteyince Beyazıt Öztürk ile esprili bir şekilde laf dalaşına girdi. Kendisine söz verilmeden Ilıcalı’nın, 4 jürinin de döndüğü yarışmacıya yeni bir şarkı okutmak istemesine bozulan Beyazıt Öztürk, hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Acun Ilıcalı, şu ifadelere yer verdi:

'SEN DAHA DÜNKÜ JURİSİN'

"Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Türk televizyonunun tartışılmaz en büyüklerinden birisisin. Ama, üzülerek söylüyorum Murat Boz neredeyse 10 senelik jüri, sen ise daha dünkü jürisin."

BEYAZ'DAN ACUN'A JET YANIT!

Bu sözlerin ardından stüdyoda sessizlik hakim olurken Acun Ilıcalı'ya efsane bir yanıt geldi. Beyazıt Öztürk, Ilıcalı'ya dönerek, "Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım" deyince stüdyo kahkahaya boğuldu. Bu eğlenceli diyaloğun üzerine yarışmacı, şarkısını seslendirmeye devam etti.

İŞTE O ANLAR:


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