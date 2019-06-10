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  • Acun Ilıcalı, Survivor'da oyunu kazanan yarışmacıları aileleriyle buluşacağını söyledi
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:34 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:52

Acun Ilıcalı, Survivor'da oyunu kazanan yarışmacıları aileleriyle buluşacağını söyledi

Acun Ilıcalı, Survivor'da oyunu kazanan yarışmacıları aileleriyle buluşacağını söyledi

Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında büyük bir sürprizi açıkladı. Ilıcalı, yarışmacıların iki oyun oynayacağını ve kazanan takımın aileleriyle buluşacağını söyledi.

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 9 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde, Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandıran bir sürprizi açıkladı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların iki oyun oynayacağını ve kazanan takımın aileleriyle buluşacağını söyledi.

Oyunu kazanan takımın yakınlarının Dominik'e geleceğini söyleyen Ilıcalı, "Bir oyun oynayacaksınız. Sonra bir oyun daha oynayacaksınız. Bu iki oyunu kazanan takım, ailelerinden bir kişiylebuluşacak. Kazanan takımın ailelerinden bir kişi Dominik'e gelecek. Oyun bittikten sonra, kazanan takımdaki yarışmacıların yakınları, ertesi gün burada olacaklar. Oyunu kazanırsanız, yaklaşık bir gün sonra sevdiklerinizle burada buluşacaksınız" dedi. Ilıcalı'nın sürprizini duyan yarışmacılar ise gözyaşlarına boğuldu. 

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