Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarının o hallerini paylaştı!
Survivor'da sona doğru yaklaşırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yarışmacıların çamur içinde kaldığı görüntüleri paylaştı.
Survivor'da kıran kıran mücadele devam ediyor. Survivor'da eski yarışmacıların da adaya gelmesi ile birlikte heyecan arttı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yeni bölüm yarışmalarından kesitler yayınlamaya devam ediyor. Acun Ilıcalı yeniler ve eskiler yarışmasındaki heyecanı gösteren video yayınlandı.Ilıcalı'nın yayınladığı videoda yarışmacıların çamur içerisinde kaldıkları görüldü.