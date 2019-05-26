Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarının o hallerini paylaştı!

Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarının o hallerini paylaştı!

Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarının o hallerini paylaştı!

Survivor'da sona doğru yaklaşırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yarışmacıların çamur içinde kaldığı görüntüleri paylaştı.

Survivor'da kıran kıran mücadele devam ediyor. Survivor'da eski yarışmacıların da adaya gelmesi ile birlikte heyecan arttı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yeni bölüm yarışmalarından kesitler yayınlamaya devam ediyor. Acun Ilıcalı yeniler ve eskiler yarışmasındaki heyecanı gösteren video yayınlandı.Ilıcalı'nın yayınladığı videoda yarışmacıların çamur içerisinde kaldıkları görüldü.




 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Elif Boyner: Artık iyileştim
Demet Akbağ'ın mutlu anları
Şampiyonluk kutlamalarına İrem Derici damgası!
Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ´nin Doğu Ek

Doğu Ekspresi ile Eşsiz Bahar Manzarası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü