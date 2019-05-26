Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarının o hallerini paylaştı!

Survivor'da kıran kıran mücadele devam ediyor. Survivor'da eski yarışmacıların da adaya gelmesi ile birlikte heyecan arttı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yeni bölüm yarışmalarından kesitler yayınlamaya devam ediyor. Acun Ilıcalı yeniler ve eskiler yarışmasındaki heyecanı gösteren video yayınlandı.Ilıcalı'nın yayınladığı videoda yarışmacıların çamur içerisinde kaldıkları görüldü.









