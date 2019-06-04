Acun Ilıcalı sosyal medya fenomeni Enes Batur'u Survivor'a davet etti

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur ile bir araya geldi. Batur ile video çeken Ilıcalı, severek izlenen Survivor hakkında bir sürprizinden bahsetti.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'la birlikte 'Gerçek Kahraman' filmini değerlendiren Acun Ilıcalı, "Şu parkurda seni görmek istiyorum" dedi.

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: Seni Survivor'a alsam var ya yıkarız YouTube'u biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi süper olur. YouTube'dan da yayınlanır. Ben gerçekten Enes kardeşimi yarışmada görmek istiyorum. Önümüzdeki sezon için vakit de var,

Acun Ilıcalı'nın övgüleri ve daveti üzerine konuşan Batur ise "Ben şimdi vücut yapıyorum bir daha ki sezona inşallah" dedi.

Youtuber ve oyuncu Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle attı. Hemşire ve özel hareke emeklisi bir babanın üç çocuğundan biriydi. Kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filmde genç fenomene Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve o dönem sevgilisi olan Başak Karahan eşlik etti. Antalya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor. Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam ediyor.